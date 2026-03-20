13:56, 20 марта 2026

ЦБ заявил о завершении разгона цен в России

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В феврале текущий рост потребительских цен в России существенно замедлился после разгона в начале года на фоне повышения НДС с 20 до 22 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ).

Разовые факторы, которые оказывали значительное влияние на ценообразование на внутреннем рынке в начале года, к настоящему времени исчерпали себя, отметили в регуляторе. С учетом этого оценка устойчивой инфляции на внутреннем рынке в целом находится в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год, что близко к таргету, установленному ЦБ.

На фоне постепенного ослабления инфляционного давления руководство регулятора решило продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По итогам мартовского заседания ЦБ понизил ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых. Таким образом, планка опустилась до минимума с 2023 года.

Решение ЦБ оказалось ожидаемым. Подавляющее большинство экспертов сходилось на том, что смягчение ДКП продолжится в марте. Свои ожидания аналитики объясняли замедлением инфляции и планами правительства урезать расходы бюджета. Эти факторы, поясняли они, постепенно снижают давление на рост цен со стороны спроса.

Впрочем, несмотря на это, инфляционные ожидания россиян по-прежнему остаются на повышенном уровне. В феврале показатель составлял 13,1 процента, что более чем вдвое превысило официальную оценку Росстата. С учетом этого фактора переходить к более резкому смягчению ДКП пока преждевременно, констатировали в ЦБ.

