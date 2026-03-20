11:40, 20 марта 2026Россия

В психиатрической больнице раскрыли состояние критиковавшего СВО юриста

Daily Storm: Состояние помещенного в психбольницу Ильи Ремесло не критическое
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Состояние юриста и блогера Ильи Ремесло, находящегося в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова после критики специальной военной операции (СВО), не критическое. Об этом рассказали в приемном покое медучреждения, пишет Daily Storm в Telegram.

Как стало известно, человек с соответствующими Ремесло данными обследуется в 20-м лечебном отделении. Врач общается только с женой блогера, а передачи принимаются исключительно от родственников. «По состоянию пациента — ничего критического нет», — сообщил собеседник издания.

Сроки пребывания юриста в медучреждении журналистам не раскрыли. «Это только доктор может сказать и только жене. Не переживайте. Он публичный человек, и нам много народа звонит, поэтому все [подробности лучше узнать] через жену», — подчеркнули в приемном покое.

Авторы материала пришли к выводу, что до этого в поле зрения психиатров Ремесло не попадал.

Ранее выяснилось, что сестра юриста Марина Ремесло — известный психиатр. Она является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Также, предположительно, психиатрами работают отец и мать блогера.

Юрист и блогер Илья Ремесло стал известен борьбой с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками. 17 марта он резко изменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО.

19 марта стало известно, что Ремесло поместили в психбольницу. По сведениям журналистов, государственные органы никакого участия в этом не принимали. Предварительный диагноз блогера СМИ раскрывать не стали, намекнув, что с похожей болезнью борются многие звезды шоу-бизнеса.

