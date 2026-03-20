Депутат Чепа: На Украине ведут политический шантаж как международные террористы

Украина ведет прямой политический шантаж против стран, которые пользовались российскими энергоресурсами, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и нападения на «Турецкий поток» являются террористическими действиями со стороны Киева. Он подчеркнул, что к этому следует относиться серьезно.

Чепа отметил, что сегодняшняя энергетическая ситуация в мире и в Европе в частности вызывает много опасений, потому что политика, которая проводилась Западом, привела к очень серьезным проблемам. Он напомнил, что такие страны, как Венгрия и Словакия, которые пользовались российскими энергоресурсами, имели сравнительное преимущество перед теми, кто призывал полностью прекратить их поставки в Европу.

«Это вызывало недовольство Украины, потому что страны старались быть независимыми и выступали категорически против некоторых позиций Евросоюза, которые были направлены на продолжение конфликта. И сегодня, когда весь мир еще более содрогнулся от кризиса на Ближнем Востоке, поставки финансов Украине стали под огромным вопросом. Пройдет еще несколько месяцев, и вопрос о кредите даже стоять не будет перед Европой из-за продолжающегося кризиса», — сказал депутат.

Сегодня, по мнению парламентария, когда Украина блокирует поставки энергоресурсов и грозится сделать еще хуже, происходит прямой политический шантаж. Чепа подчеркнул, что он делается только руками международных террористов, чтобы таким образом воздействовать и продолжить идеи лагеря войны.

24 февраля президент России Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ сообщил, что располагает данными о подготовке возможного подрыва двух крупных российских газопроводов — «Турецкого потока» и «Голубого потока».