19:03, 20 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обвинения Орбана в адрес Украины

Депутат Чепа: На Украине ведут политический шантаж как международные террористы
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина ведет прямой политический шантаж против стран, которые пользовались российскими энергоресурсами, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и нападения на «Турецкий поток» являются террористическими действиями со стороны Киева. Он подчеркнул, что к этому следует относиться серьезно.

Чепа отметил, что сегодняшняя энергетическая ситуация в мире и в Европе в частности вызывает много опасений, потому что политика, которая проводилась Западом, привела к очень серьезным проблемам. Он напомнил, что такие страны, как Венгрия и Словакия, которые пользовались российскими энергоресурсами, имели сравнительное преимущество перед теми, кто призывал полностью прекратить их поставки в Европу.

«Это вызывало недовольство Украины, потому что страны старались быть независимыми и выступали категорически против некоторых позиций Евросоюза, которые были направлены на продолжение конфликта. И сегодня, когда весь мир еще более содрогнулся от кризиса на Ближнем Востоке, поставки финансов Украине стали под огромным вопросом. Пройдет еще несколько месяцев, и вопрос о кредите даже стоять не будет перед Европой из-за продолжающегося кризиса», — сказал депутат.

Сегодня, по мнению парламентария, когда Украина блокирует поставки энергоресурсов и грозится сделать еще хуже, происходит прямой политический шантаж. Чепа подчеркнул, что он делается только руками международных террористов, чтобы таким образом воздействовать и продолжить идеи лагеря войны.

24 февраля президент России Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ сообщил, что располагает данными о подготовке возможного подрыва двух крупных российских газопроводов — «Турецкого потока» и «Голубого потока».

    Последние новости

    Умер Чак Норрис. Он был символом крутизны и легендой поп-культуры

    Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

    Отдыхавшего на Бали туриста задержали за прогулку в День тишины

    В России собрались окончательно подвести черту под высокой инфляцией

    Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

    Россиянам раскрыли секрет весеннего равноденствия

    Подозрительных банковских операций в России стало меньше

    «Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

    В России отреагировали на обвинения Орбана в адрес Украины

    Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

    Все новости
