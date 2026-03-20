Военные ВСУ на Ближнем Востоке были шокированы одним действием

Бывший СССР
14:12, 20 марта 2026

Times: Бойцы ВСУ были шокированы инцидентом с потерей трех F-15 США в Кувейте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Прибывшие на Ближний Восток бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были шокированы инцидентом с потерей трех истребителей-бомбардировщиков F-15E армии США в Кувейте из-за противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет The Times со ссылкой на украинских военных.

«В любой войне случаются обстрелы со стороны своих, но в этом конкретном случае это была явная халатность», — высказался в беседе с изданием высокопоставленный офицер ВСУ.

Собеседники The Times, прибывшие на Ближний Восток для передачи опыта ВСУ участникам конфликта США и Израиля с Ираном, выразили недоумение ударами ПВО Кувейта 1 марта по союзным истребителям. Украинские военные указали на разницу в габаритах между самолетом и дроном и подчеркнули, что перепутать объекты было практически невозможно. По словам представителей ВСУ, США и их союзники регулярно ведут бездумный огонь, включая запуски дорогостоящих ракет ПВО против недорогих иранских беспилотников Shahed.

2 марта Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E Strike Eagle. В ведомстве добавили, что все шесть членов экипажа успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии.

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев объяснил в разговоре с «Лентой.ру» сложность применения опыта Украины на Ближнем Востоке. В частности, эксперт отметил, что расстояние от Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах до Ирана составляет 150 километров, что влияет на вероятность выявления и поражения иранских БПЛА Shahed.

