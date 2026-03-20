Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева поддержала ее после операции на ноге. Слова танцовщицы передает Starhit.
«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком», — заявила артистка.
По словам Волочковой, Пугачева связалась с ней сразу после операции. Кроме того, певица похвалила ее за стремление скорее вернуться на сцену. «Она мне сказала: "Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя". И в этом мы с ней похожи», — поделилась подробностями балерина.
Волочкова добавила, что считает Пугачеву легендой и великим человеком. Она призналась, что исполнительница сделала для нее много хорошего.
В феврале Волочкова сообщила, что летала в Германию, где медики провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Позже балерина пожаловалась, что родственники не интересовались ее состоянием. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили заботы, хотя знали, что ей предстоит хирургическое вмешательство.