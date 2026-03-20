Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

Анастасия Волочкова сообщила, что Алла Пугачева поддержала ее после операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева поддержала ее после операции на ноге. Слова танцовщицы передает Starhit.

«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком», — заявила артистка.

По словам Волочковой, Пугачева связалась с ней сразу после операции. Кроме того, певица похвалила ее за стремление скорее вернуться на сцену. «Она мне сказала: "Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя". И в этом мы с ней похожи», — поделилась подробностями балерина.

Волочкова добавила, что считает Пугачеву легендой и великим человеком. Она призналась, что исполнительница сделала для нее много хорошего.

В феврале Волочкова сообщила, что летала в Германию, где медики провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Позже балерина пожаловалась, что родственники не интересовались ее состоянием. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили заботы, хотя знали, что ей предстоит хирургическое вмешательство.