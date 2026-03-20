Юрист оценил риски Распутиной потерять загородный дом

Юрист Хаминский: Маша Распутина рискует потерять загородный дом

Певица Мария Распутина рискует потерять загородный дом, в котором проживает с мужем Виктором Захаровым и дочерью-инвалидом, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что певица Маша Распутина может остаться без единственного жилья. Причина в судебных разбирательствах ее мужа с бывшей супругой.

Юрист отметил, что в большинстве случаев при банкротстве физического лица единственное жилье защищено исполнительским иммунитетом и остается у собственника. Однако, продолжил он, существуют исключения, при которых недвижимость может быть изъята и продана для погашения долгов.

«Если площадь или рыночная стоимость недвижимости существенно превышают разумные потребности должника и его семьи, суд может разрешить продажу. Взамен банкроту обязаны предоставить замещающее жилье, соответствующее социальным нормам площади в данном регионе. В Москве, например, социальная норма жилья составляет 18 квадратных метров общей площади на человека», — объяснил Хаминский.

Эксперт указала, что дом не является для Захарова и Распутиной совместно нажитым имуществом, хотя и был приобретен до их брака. Значит, вложения Распутиной в ремонт позволяют ей претендовать на компенсацию половины стоимости улучшений или части доли, если ремонт значительно увеличил рыночную стоимость жилья, отметил Хаминский. Таким образом, возможность реализации их загородного дома будет зависеть от многих факторов, таких как оценка стоимости, числа проживающих и другое, заключил юрист.

