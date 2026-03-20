Захарова ответила на заявление фон дер Ляйен словами Цветаевой

20:19, 20 марта 2026

Захарова ответила на заявление главы ЕК об энергоресурсах РФ словами Цветаевой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о российских энергоресурсах словами поэтессы Марины Цветаевой. Соответствующую публикацию она разместила в Telegram-канале.

«Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света". В темноту — во всех смыслах — еэсовцы погружали себя уже не раз», — написала дипломат.

По словам Захаровой, проблемы Европы связаны с решениями ее руководителей.

«Как говорится в венгерской пословице: "В темноте все коровы черные". Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — написала Захарова.

После саммита ЕС 19 марта фон дер Ляйен отметила, что европейские страны не будут покупать российские энергоресурсы даже в случае проблем со светом. По ее словам, Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

