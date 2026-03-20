09:03, 20 марта 2026

Женщина пережила остановку сердца на 24 минуты и перестала бояться смерти

Антонина Черташ
Фото: Lauren Canaday

В США женщина, пережившая остановку сердца, призналась, что после этого случая больше не боится смерти. Об этом сообщает Mirror.

У 47-летней Лорен Канадей случился инфаркт, когда она была дома. Муж женщины и прибывшие через какое-то время парамедики пытались реанимировать пациентку, но вернуть ее к жизни удалось только спустя 24 минуты. За этим последовали девять дней в реанимации, два из которых Канадей провела в коме.

Хотя для ее близких это время было наполнено ужасом, сама женщина описывает период клинической смерти как нечто невероятно умиротворяющее. Очнувшись, она с удивлением поняла, что перестала бояться смерти. Она рассказывает, что не видела ни тоннеля, ни яркого света, но испытала чувство абсолютного покоя, которое не отпускало ее несколько недель после пробуждения.

Поначалу у нее даже были трудности с речью и письмом, но врачи заверили, что мозг не пострадал и когнитивные функции полностью сохранились. Теперь, в минуты жизненных трудностей, она мысленно возвращается к этому переживанию и даже приходит в ту самую комнату, где упала без сознания.

Ранее сообщалось, что мужчина из Германии оказался на грани смерти и утверждает, что попал в ад и увидел Дьявола. Герхард Шуг провел в коме пять дней после попытки суицида в 2020 году.

