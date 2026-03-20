Женщину разрубило винтом моторной лодки

В Колумбии винт моторной лодки разрубил женщину. Об этом сообщает издание Need To Know.
42-летняя акушер-гинеколог Джули Натали Бохоркес приехала в Картахену на медицинскую конференцию. В свободный день она вместе с коллегами отправилась на остров Бару, расположенный неподалеку от города.
Они арендовали надувную лодку с подвесным мотором, но не справились с управлением. В результате она перевернулась, а участники конференции упали за борт и оказались в воде. Бохоркес оказалась под винтом, который продолжал вращаться.
Женщина поступила в больницу в критическом состоянии с остановившимся сердцем и многочисленными травмами рук и грудной клетки, в том числе проникающими. Ее пытались реанимировать 45 минут, но спасти не смогли.
Ранее сообщалось, что в Италии владельца компании по поставкам медицинского оборудования разрубило винтом собственной яхты на глазах у друзей и сына.