Женщину разрубило винтом моторной лодки

В Колумбии женщину, упавшую с моторной лодки, разрубило винтом

В Колумбии винт моторной лодки разрубил женщину. Об этом сообщает издание Need To Know.

42-летняя акушер-гинеколог Джули Натали Бохоркес приехала в Картахену на медицинскую конференцию. В свободный день она вместе с коллегами отправилась на остров Бару, расположенный неподалеку от города.

Они арендовали надувную лодку с подвесным мотором, но не справились с управлением. В результате она перевернулась, а участники конференции упали за борт и оказались в воде. Бохоркес оказалась под винтом, который продолжал вращаться.

Женщина поступила в больницу в критическом состоянии с остановившимся сердцем и многочисленными травмами рук и грудной клетки, в том числе проникающими. Ее пытались реанимировать 45 минут, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что в Италии владельца компании по поставкам медицинского оборудования разрубило винтом собственной яхты на глазах у друзей и сына.