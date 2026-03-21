Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:50, 21 марта 2026

Мужчинам старше 40 лет назвали способ выглядеть моложе

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Garnar / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Тим Лю назвал мужчинам способ выглядеть моложе после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что физическая активность помогает сохранять мышечную массу, укреплять сердце и защищать теломеры — концы хромосом, отвечающие за клеточное здоровье. Исследования подтверждают: регулярный спорт снижает вероятность инфарктов на 39 процентов и рака на 47 процентов.

Лю рекомендовал восемь упражнений для комплексной проработки: кубковые приседания (8–10 повторений), румынская тяга (10), жим гантелей лежа (10), тяга в наклоне (10–12), подтягивания нейтральным хватом (8–10), выпады (12 на ногу) и разворот с роликом (10). Он посоветовал сочетать силовые и аэробные нагрузки для максимального эффекта.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подтвердил атаку баллистическими ракетами на остров в Индийском океане

    Стало известно о взрыве газа в российском селе в доме с матерью и детьми

    Истребители над пляжами напугали российских туристов в Египте

    Мужчинам старше 40 лет назвали способ выглядеть моложе

    Доктор Мясников рассказал о полученной в Африке психологической травме

    В России захотели ввести самозапрет на маркетплейсы

    Россиянин потребовал при разводе половину груди жены

    Стало известно о взрывах у авиабазы ВСУ в Сумской области

    Стало известно о проходе «судна-зомби» через Ормузский пролив

    Въезд в страны ЕС станет платным для украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok