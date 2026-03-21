На Западе сделали громкое заявление о России на фоне событий в Иране

Эксперт Малинен: События в Иране доказывают широкие военные возможности России

То, как Иран справляется с США на Ближнем Востоке после десятилетий ограничений позволяет представить широкие военные возможности России. Страна таких ограничений не имела, рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира», — отметил эксперт.

Малинен призвал задуматься, на что в этом случае способна Россия.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп заявил, что в Иране не осталось лидеров, которые могли бы вести переговоры об урегулировании конфликта.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что атака США и Израиля на иранский порт Бендер-Энзели задела экономические интересы России. Москва призывает все стороны к «срочному прекращению боевых действий», а также возобновлению усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.