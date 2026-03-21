Назван диагноз потерявшего сознание после удара коленом в голову футболиста «Ахмата»

В Telegram-канале футбольного клуба «Ахмат» назвали диагноз госпитализированного после удара коленом в голову защитника команды Мирослава Богосаваца.

Врачи диагностировали у игрока легкое сотрясение мозга и рваную рану верхней губы. «Состояние Мирослава удовлетворительное. В ближайшие дни он пройдет дополнительное медицинское обследование, включая компьютерную томографию (КТ)», — заявили в «Ахмате».

Инцидент произошел 21 марта в матче «Ахмата» с «Ростовом». Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от защитника ростовчан Андрея Ланговича.

Игра прошла в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ахмат» одержал победу со счетом 1:0.