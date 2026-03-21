15:30, 21 марта 2026

Футболист «Ахмата» потерял сознание после удара коленом в голову в матче с «Ростовом»

Футболист «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от защитника «Ростова» Андрея Ланговича. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Футболист получил ногой в челюсть и был госпитализирован. У игрока была кровь на голове. Отмечается, что он пришел в себя.

На момент публикации новости «Ахмат» ведет со счетом 1:0.

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ливерпулем» полузащитник турецкой команды Ноа Ланг ударился рукой о рекламный щит и отрезал часть большого пальца правой руки. Игрока немедленно унесли на носилках и доставили в больницу Ливерпуля.

