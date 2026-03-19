Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:46, 19 марта 2026

Футболисту «Галатасарая» отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»

Игроку «Галатасарая» Лангу отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Ноа Ланг, арендованный из «Наполи», получил травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает Sport24.

Во время встречи на «Энфилде» футболист ударился рукой о рекламный щит и отрезал часть большого пальца правой руки. Игрока немедленно унесли на носилках и доставили в больницу Ливерпуля, где ему успешно провели операцию.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счетом 4:0 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в четвертьфинал турнира. Остальные участники также были определены.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является французский ПСЖ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok