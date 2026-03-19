Футболисту «Галатасарая» отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»

Игроку «Галатасарая» Лангу отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Ноа Ланг, арендованный из «Наполи», получил травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает Sport24.

Во время встречи на «Энфилде» футболист ударился рукой о рекламный щит и отрезал часть большого пальца правой руки. Игрока немедленно унесли на носилках и доставили в больницу Ливерпуля, где ему успешно провели операцию.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счетом 4:0 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в четвертьфинал турнира. Остальные участники также были определены.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является французский ПСЖ.