Овечкин назвал способного стать лицом российского хоккея спортсмена после его ухода

Александр Овечкин назвал Капризова самым многообещающим российским хоккеистом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу FONBET назвал способного стать лицом российского хоккея спортсмена после его ухода.

Овечкин назвал самым многообещающим хоккеистом российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. «Он талантище вообще. Вообще в порядке», — заявил спортсмен.

Контракт 40-летнего Овечкина истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин получил «Колдер Трофи» в 2021-м, в том же году вошел в символическую сборную новичков сезона. Кроме того, он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ. В марте хоккеист установил рекорд «Миннесоты» по числу голов за клуб.