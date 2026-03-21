Опубликовано видео последствий ударов по базе «Виктория» в Багдаде

Последствия ударов по базе «Виктория» в Багдаде сняли на видео. Его разместил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также Иран ночью нанес большое количество ударов по Кувейту и ОАЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. «Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — отметил американский лидер.

17 марта Трамп говорил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.