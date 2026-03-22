Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы

21:46, 22 марта 2026

Белорусский гонщик Кунцевич сорвался на мотоцикле со скалы в Геленджике и выжил
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @kuntsevich_10

Белорусский мотогонщик Артем Кунцевич чудом выжил после падения со скалы на тренировке в Геленджике. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел 14 марта на крутом подъеме, где чемпион Белоруссии соскользнул вниз на 50 метров вместе с мотоциклом. Кунцевич вернулся на место, чтобы собрать обломки: разорванные очки, перчатки в крови и ремешок от часов. Он отметил невероятную скорость падения и крутой угол склона, почти вертикальный.

Спортсмен получил перелом руки и ссадины. В соцсетях он поблагодарил бога и ангела-хранителя за спасение, назвав 14 марта днем рождения заново. Кунцевич призвал не переоценивать свои силы.

21 марта итальянская велосипедистка Дебора Сильвестри оказалась в больнице по итогам женской однодневной гонки Милан — Сан Ремо. На одном из спусков спортсменка попала в массовый завал. Пытаясь избежать столкновения с другими велогонщицами, она перелетела через ограждение.

