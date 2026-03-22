Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:46, 22 марта 2026Спорт

Бразильский футболист «Краснодара» высказался о получении российского гражданства

Бразилец из «Краснодара» Са не исключил получения российского гражданства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бразильский футболист «Краснодара» Виктор Са высказался о получении российского гражданства. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник не исключил, что это может произойти. «Знаю нескольких бразильцев, которые выступали за Россию. Не стану ничего исключать, но честно, не задумывался об этом», — отметил футболист.

Са выступает за «Краснодар» с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее нигерийский футболист «Пари Нижний Новгород» Олакунле Олусегун заявил о желании получить российское гражданство. По словам игрока, он влюбился в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok