Бразильский футболист «Краснодара» высказался о получении российского гражданства

Бразилец из «Краснодара» Са не исключил получения российского гражданства

Бразильский футболист «Краснодара» Виктор Са высказался о получении российского гражданства. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник не исключил, что это может произойти. «Знаю нескольких бразильцев, которые выступали за Россию. Не стану ничего исключать, но честно, не задумывался об этом», — отметил футболист.

Са выступает за «Краснодар» с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее нигерийский футболист «Пари Нижний Новгород» Олакунле Олусегун заявил о желании получить российское гражданство. По словам игрока, он влюбился в Россию.