Глава ФСБ Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников назвал британцев кукловодами украинских спецслужб. Фрагмент беседы с ним опубликовал автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Бортникова, британцы влияют на многие процессы и действия украинских спецслужб на территории РФ. «[Они] Управляют, руководят, финансируют, обучают, дают целеуказания соответствующие», — заявил глава ФСБ.

Ранее Бортников раскрыл состояние замначальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который пережил покушение украинского киллера.