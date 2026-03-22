13:49, 22 марта 2026Мир

Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

Глава ФСБ Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бортников. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников назвал британцев кукловодами украинских спецслужб. Фрагмент беседы с ним опубликовал автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Бортникова, британцы влияют на многие процессы и действия украинских спецслужб на территории РФ. «[Они] Управляют, руководят, финансируют, обучают, дают целеуказания соответствующие», — заявил глава ФСБ.

Ранее Бортников раскрыл состояние замначальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который пережил покушение украинского киллера.

