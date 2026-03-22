Глава UFC оценил решение судей отдать победу россиянину в бою с англичанином

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил решение судей отдать победу россиянину Мовсару Евлоеву в бою с англичанином Лероном Мерфи. Его слова приводит журналист Аарон Бронстетер в соцсети X.
Функционер поддержал рефери. «Я не думаю, что здесь могут быть какие-то разногласия!» — заявил Уайт.
Ранее решение судей отдать победу Евлоеву раскритиковал американский боец UFC Алджамейн Стрелинг. По его словам, судьи в промоушене лояльно относятся к россиянам.
Поединок Евлоева против Мерфи прошел в ночь на воскресенье, 22 марта, на турнире UFC Fight Night 270. Для россиянина победа стала 20-й в карьере и десятой в UFC.