Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Киев затянуло дымом из-за пожара на складах в области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Несколько районов Киева затянуло дымом из-за пожара на складах, расположенных в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что дымом затянуло центр украинской столицы. В администрации города сообщили, что задымление возможно в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар возник в помещении на площади 5500 квадратных метров. Также загорелась трава на прилегающей территории. В тушении задействовали 22 единицы техники.

Ранее стало известно, что часть Киева осталась без электричества и водоснабжения. Перебои возникли из-за аварии на энергетическом объекте.

В феврале в Киевской области загорелся склад кондитерской компании Roshen. Пожар в городе Яготин возник после удара дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok