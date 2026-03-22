Киев затянуло дымом из-за пожара на складах в области

Несколько районов Киева затянуло дымом из-за пожара на складах, расположенных в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что дымом затянуло центр украинской столицы. В администрации города сообщили, что задымление возможно в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар возник в помещении на площади 5500 квадратных метров. Также загорелась трава на прилегающей территории. В тушении задействовали 22 единицы техники.

Ранее стало известно, что часть Киева осталась без электричества и водоснабжения. Перебои возникли из-за аварии на энергетическом объекте.

В феврале в Киевской области загорелся склад кондитерской компании Roshen. Пожар в городе Яготин возник после удара дрона.