Песков отметил одну тенденцию конфликта на Ближнем Востоке

14:08, 22 марта 2026Мир

Песков: Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению своих границ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«К сожалению, война [на Ближнем Востоке] имеет тенденцию к расширению своих границ», — сказал он. Официальный представитель Кремля также добавил, что ликвидация иранских лидеров не сможет остаться без последствий.

Ранее Песков отметил, что народ сплотился вокруг руководства Ирана из-за военных действий против страны.

