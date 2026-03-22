Песков отметил одну тенденцию конфликта на Ближнем Востоке

Песков: Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению

Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению своих границ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«К сожалению, война [на Ближнем Востоке] имеет тенденцию к расширению своих границ», — сказал он. Официальный представитель Кремля также добавил, что ликвидация иранских лидеров не сможет остаться без последствий.

Ранее Песков отметил, что народ сплотился вокруг руководства Ирана из-за военных действий против страны.