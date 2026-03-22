Российский боец UFC одержал 20-ю победу в карьере

Российский боец UFC Евлоев одержал 20-ю победу в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев победил англичанина Лерона Мерфи на турнире UFC Fight Night 270. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 22 марта, и продлился все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Евлоеву.

Россиянин одержал 20-ю победу в карьере и 10-ю — в UFC. Мерфи потерпел первое поражение в карьере, на его счету также 17 побед и одна ничья.

В апреле 2025-го Евлоев объяснил разницу между русскими и дагестанцами. «Мусульманам запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться. Нам гораздо легче оставаться сосредоточенными и дисциплинированными», — поделился он.