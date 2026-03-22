15:41, 22 марта 2026

«Спартак» впервые за шесть лет обыграл «Оренбург» на выезде

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Спартака». Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

«Спартак» выиграл в Оренбурге впервые за шесть лет, набрал 38 очков и находится на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» с 18 очками занимает предпоследнее, 15-е место.

«Спартак» в следующем туре 5 апреля на своем поле примет «Локомотив». «Оренбург» днем раньше на выезде сыграет с московским «Динамо».

