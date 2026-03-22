Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 22 марта 2026Мир

В Кремле раскрыли тему номер один в повестке европейских стран

Песков: Оплата счетов за газ оттеснила Украину из повестки стран Европы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Газовое хранилище в Германии

Газовое хранилище в Германии. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Темой номер один в повестке европейских стран стала оплата счетов за газ, бензин и свет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, этот вопрос вытеснил тему Украины для европейцев на второй план.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Евросоюз не желает вести диалог с Россией. Он сказал, что страны Европы находятся в «сложном положении» и хотят продолжать конфликт на Украине, хотя и не знают, «как это оплачивать».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok