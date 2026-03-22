Песков: Оплата счетов за газ оттеснила Украину из повестки стран Европы

Темой номер один в повестке европейских стран стала оплата счетов за газ, бензин и свет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, этот вопрос вытеснил тему Украины для европейцев на второй план.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Евросоюз не желает вести диалог с Россией. Он сказал, что страны Европы находятся в «сложном положении» и хотят продолжать конфликт на Украине, хотя и не знают, «как это оплачивать».

