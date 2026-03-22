Бывший СССР
22:29, 22 марта 2026

Зеленский заявил об активизации ВС России из-за погоды

Марина Совина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активизировали действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска пользуются благоприятной погодой, установившейся в регионе. Как следствие, утверждает украинский лидер, усилились бои в Харьковской и Сумской областях, а также в пограничных районах Донецкой народной республики.

20 марта командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба рассказал, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Противник на славянско-краматорском направлении довольно упорно обороняет свои позиции. Пленных крайне мало, противник стоит, бьется до конца. А тот враг, который не сдается, уничтожается», — отметил военный.

До этого сообщалось, что российские войска начали наступление широким фронтом у Доброполья. По словам военного эксперта Виталия Киселева, военные наступают на север от населенного пункта в направлении Шевченко и Светлого, а также охватывают его с юга.

