Игрок поставил на матч АПЛ и получил 32 миллиона

Игрок получил 32 миллиона рублей, поставив на матч «Фулхэма» и «Бернли»

Клиент букмекерской конторы Stake поставил 18,9 миллиона рублей на матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Фулхэмом» и «Бернли». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал ставку на тотал больше 1,5 гола во встрече. «Фулхэм» одержал победу со счетом 3:1. По голу у хозяев забили Джошуа Кинг, Харри Уилсон и Рауль Хименес, который реализовал пенальти в концовке матча. Таким образом, клиент БК получил 32 миллиона рублей.

После 31 матча «Фулхэм» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Бернли» находится на предпоследнем, 19-м месте с 20 очками. Лидирует «Арсенал», в активе которого 70 очков.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на победу петербургского «Зенита» над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Коэффициент составил 2,08.