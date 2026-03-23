Игрок поставил на матч АПЛ и получил 32 миллиона

18:59, 23 марта 2026

Игрок получил 32 миллиона рублей, поставив на матч «Фулхэма» и «Бернли»
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Клиент букмекерской конторы Stake поставил 18,9 миллиона рублей на матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Фулхэмом» и «Бернли». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал ставку на тотал больше 1,5 гола во встрече. «Фулхэм» одержал победу со счетом 3:1. По голу у хозяев забили Джошуа Кинг, Харри Уилсон и Рауль Хименес, который реализовал пенальти в концовке матча. Таким образом, клиент БК получил 32 миллиона рублей.

После 31 матча «Фулхэм» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Бернли» находится на предпоследнем, 19-м месте с 20 очками. Лидирует «Арсенал», в активе которого 70 очков.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на победу петербургского «Зенита» над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Коэффициент составил 2,08.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

    Россиян предупредили об одном штрафе

    Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

    Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Участница «Мисс Вселенная» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

    Все новости
