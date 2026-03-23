Иран выступил с предупреждением для Трампа

Спикер Расули: Именно Иран диктует условия урегулирования конфликта

Именно иранская сторона диктует условия урегулирования конфликта. В связи с этим посредникам стоит учитывать позицию Тегерана, рассказал советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули, сообщает Al-Mayadeen.

«Мы ранее предложили общие предложения по урегулированию конфликта. Именно мы определяем детали и диктуем условия», — отметил он.

По его словам, странам, стремящимся завершить эту войну, стоит учитывать точку зрения Ирана, так как государство определяет условия урегулирования.

Ранее сообщалось, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль. Уточнялось, что это позволит президенту США прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию.

До этого СМИ сообщили, что США отложили удары по иранской энергетической инфраструктуре после того, как союзники американцев предупредили о последствиях такого шага.