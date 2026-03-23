Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:34, 23 марта 2026

Купленная блогершей помада Gucci за 11 тысяч рублей рассмешила пользователей сети

Екатерина Ештокина

Бровист из Твери Ирэна (фамилия неизвестна) купила помаду Gucci за 11 тысяч рублей и рассмешила пользователей сети. Ролик и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом сrushbrowgirl продемонстрировала золотистый тюбик люксового средства, а затем накрасила им губы. В ролике видно, что помада за высокую стоимость оказалась иссиня-зеленого оттенка. «Это между прочим лимитированная коллекция», — иронично высказалась Ирэна.

Зрители оценили продукт на лице россиянки в комментариях под постом. «Слава богу, что лимитированная», «Я когда открыла в детстве банку с зеленкой зубами, примерно тоже лук от Гуччи создала», «Я до конца думала, что она цвет поменяет», «Зачем вам помада от Гуччи, если есть бриллиантовая зелень», «Гуччи-зеленучи», «Какая-то херучи, а не Гуччи», — высказались они.

Ранее в марте невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети. Юзерша Анастасия с никнеймом varnaast запрашивала графические стрелки, пышные ресницы, а также помаду и тени в нюдовых тонах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Российский «Бал» атакует «волчьей стаей»

    Россиянке дали срок за создание гей-клуба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok