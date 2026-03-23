Мостовой посвятил стихотворение забросившему тысячу шайб в НХЛ Овечкину

Александр Мостовой посвятил стих забросившему тысячу шайб в НХЛ Овечкину

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале посвятил стихотворение забросившему тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

«Саня, весь мир ты снова удивил, когда свой тысячный забил. Рекорд поставив неземной, мои аплодисменты, Александр Мостовой», — прочел на камеру экс-футболист.

Ранее на тысячный гол в НХЛ отреагировал сам Овечкин. «Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол», — заявил хоккеист.

Российский форвард забросил тысячную шайбу в НХЛ 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.