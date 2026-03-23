Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:41, 23 марта 2026

Мостовой посвятил стихотворение забросившему тысячу шайб в НХЛ Овечкину

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале посвятил стихотворение забросившему тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

«Саня, весь мир ты снова удивил, когда свой тысячный забил. Рекорд поставив неземной, мои аплодисменты, Александр Мостовой», — прочел на камеру экс-футболист.

Ранее на тысячный гол в НХЛ отреагировал сам Овечкин. «Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол», — заявил хоккеист.

Российский форвард забросил тысячную шайбу в НХЛ 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok