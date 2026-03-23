17:05, 23 марта 2026Путешествия

Мужчина приехал в Латинскую Америку на свою свадьбу и не выжил во время купания в море

Алина Черненко

Фото: oscar garces / Shutterstock / Fotodom

30-летний британский турист не выжил во время купания в море у берегов Колумбии. Об этом сообщает портал GB News.

Уточняется, что несчастный случай произошел в портовом городе Картахена в воскресенье, 22 марта. В момент трагедии море было неспокойным, и британец попал в беду. Около 7 утра по местному времени на место вызвали службы экстренной помощи, но спасти иностранца не удалось.

Материалы по теме:
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
16 сентября 2025
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
17 февраля 2026

По данным местных СМИ, мужчина приехал в Латинскую Америку на свою свадьбу. Недавно он обменялся клятвами со своей девушкой. Власти квалифицировали произошедшее как несчастный случай, расследование продолжается. Тело британца доставили в судебно-медицинскую лабораторию, где будет проведена экспертиза.

Ранее американского туриста нашли бездыханным в отеле на мексиканском курорте Канкун. Мужчина отправился в латиноамериканскую страну на свадьбу коллеги.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

    Все новости
