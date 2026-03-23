Мужчина приехал в Латинскую Америку на свою свадьбу и не выжил во время купания в море

GB News: Британский турист не выжил во время купания в море в Колумбии

30-летний британский турист не выжил во время купания в море у берегов Колумбии. Об этом сообщает портал GB News.

Уточняется, что несчастный случай произошел в портовом городе Картахена в воскресенье, 22 марта. В момент трагедии море было неспокойным, и британец попал в беду. Около 7 утра по местному времени на место вызвали службы экстренной помощи, но спасти иностранца не удалось.

По данным местных СМИ, мужчина приехал в Латинскую Америку на свою свадьбу. Недавно он обменялся клятвами со своей девушкой. Власти квалифицировали произошедшее как несчастный случай, расследование продолжается. Тело британца доставили в судебно-медицинскую лабораторию, где будет проведена экспертиза.

Ранее американского туриста нашли бездыханным в отеле на мексиканском курорте Канкун. Мужчина отправился в латиноамериканскую страну на свадьбу коллеги.

