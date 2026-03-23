Мужчинам назвали способ создать привлекающее женщин тело

Физиотерапевт и тренер Джефф Кавальер назвал способ создать привлекающее женщин тело. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что женщины чаще всего обращают внимание на широкую спину и трапециевидные мышцы, которые визуально удлиняют шею. Как отмечает Кавальер, именно V‑образная спина и массивные трапеции воспринимаются как особенно привлекательные — их подчеркивают подтягивания, тяга Медоуза и разгибания рук на коленях на тросовом тренажере.

Также женщин привлекают широкие плечи, развитая верхняя часть груди и проработанные руки. В тренировках Кавальер советует разводы гантелей в стороны, подъемы гантелей с наклонной скамьи и сгибания рук на наклонной скамье. Отдельного внимания заслуживает пресс. Скручивания с тягой вниз, подъемы ног в висе и становая тяга позволяют проработать эту зону.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.