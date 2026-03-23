07:19, 23 марта 2026

Назван главный проигравший от политики США

SC: Действия США спровоцировали кризис в Европе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Политика американской администрации привела к возникновению кризиса в европейских странах. Таким мнением поделился обозреватель издания Strategic Culture (SC) Рафаэль Мачадо.

Как отмечает автор, в связи с шагами Вашингтона главной проигравшей стороной в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке оказалась именно Европа. Сложившиеся напряженные отношения между ЕС и Соединенными Штатами показали не единичный сбой, а стали очевидным итогом внешней политики, проводимой американцами, считает аналитик.

По мнению обозревателя, США в свое смогли убедить европейских лидеров разжечь пламя конфликта на Украине, проведя Майдан. «Реакция России в виде специальной военной операции немедленно привела к крупнейшему в истории человечества шквалу санкций, но главным проигравшим оказалась Европа, потерявшая доступ к чрезвычайно дешевым энергоносителям из России», — подчеркивает он.

Помимо прочего, последствия для европейских государств были достаточно ощутимы и незамедлительны. Они проявились в росте инфляции и замедлении экономической активности. К слову, в Болгарии, Словакии, Финляндии, Чехии и Литве падение ВВП оказалось на уровне от двух до пяти процентов, добавил Мачадо. Есть и ряд других факторов, например, усилившееся давление на Европу из-за геополитических амбиций президента США Дональда Трампа на Гренландию.

«Если США — друг Европы, то Европе не нужны враги», — резюмировал журналист.

Ранее американист Малек Дудаков рассказал, что раскол в отношениях США и ЕС случился из-за торговых войн и желания Трампа присвоить себе Гренландию. «У европейцев очень много обид и травм накопилось за прошедший год», — указал эксперт.

    Последние новости

    Российский губернатор едва не попал под удар ВСУ. Его защитил спецназ Росгвардии

    Задержан находившийся в розыске с 2003 года россиянин

    Экс-советник Трампа раскрыл планы США на «Северные потоки»

    Генсек НАТО назвал сумевшего выйти из «тупика» в отношениях с Путиным лидера

    ВСУ атаковали Тульскую область

    Назван главный проигравший от политики США

    В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков на 324 миллиона рублей

    Миллионерша назвала признаки необходимости замены бюстгальтера

    Девушка согласилась удовлетворить фетиш своего парня и столкнулась с проблемой

    ВСУ ударили по территории крупной российской компании

    Все новости
