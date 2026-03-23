17:19, 23 марта 2026

Одна из старейших компаний Пригожина подала заявление о ликвидации

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Одна из старейших компаний основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Конкорд М» подала заявление о ликвидации. Об этом пишет Daily Storm.

По данным издания, основанная в 2007 году «Конкорд М» ранее в том числе отвечала за организацию питания на кремлевских приемах и международных саммитах, а до 2019 года ей также принадлежала доля в «Комбинате питания», который ликвидировали в конце 2025-го.

В 2024 году Mash сообщал о смене собственника «Конкорд М», отмечая, что в 2023-м компания стала убыточной.

В прошлом году, не получив ни доходов, ни расходов, прекратила работу и другая ресторанная структура бизнесмена — «Конкорд кейтеринг», делятся журналисты. Ее, как сообщалось в 2023 году, возглавлял на тот момент частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок.

