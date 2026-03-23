Отсидевший в тюрьме Пашинян загадал загадку в прямом эфире

Пашинян вышел в прямой эфир и загадал загадку о лишайнике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир и загадал загадку о лишайнике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Послушайте: может, вы сильны в биологии? Если так, то выйдите в прямой эфир и скажите, лишайник — это фрукт или животное?» — спросил Пашинян.

Данный вопрос армянский премьер адресовал своим политическим оппонентам. Пошутив, премьер-министр сам посмеялся над своей шуткой.

В 2000 году Никол Пашинян был осужден на год лишения свободы за оскорбление представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей. Через десять лет политика вновь приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

Ранее Пашинян объяснял свой богатый словарный запас тюремным прошлым. Он также критиковал поющий «Долю воровскую» фонтан.