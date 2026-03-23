Политолог объяснил адресованные Трампу слова генсека НАТО об Украине

12:25, 23 марта 2026

Политолог Мартынов объяснил адресованные Трампу слова Рютте об Украине лестью
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте в своих заявлениях о якобы готовности Киева к сделке с Москвой демонстративно восхваляет президента США Дональда Трампа, пытаясь таким образом заручиться поддержкой Вашингтона. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог Алексей Мартынов.

«Если вы посмотрите целиком его пассаж, он заходит от изысканных комплиментов в адрес Трампа», — сказал эксперт. По его словам, Рютте развивает мысль о том, что американский лидер, несмотря на занятость ближневосточными делами, уделяет внимание украинскому урегулированию.

Мартынов обратил внимание на то, что на этой неделе генсеку НАТО предстоит выступить с ежегодным докладом и ему необходимо заручиться поддержкой Вашингтона. Политолог также отметил, что риторика европейских лидеров смягчилась на фоне эскалации вокруг Ирана: «У всех-то спеси поубавилось, в том числе и у Рютте».

Ранее Марк Рютте заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует заключить мирное соглашение с Россией. Он также отметил, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

