Потерявший сознание во время матча 18-летний колумбийский футболист умер в больнице

Футболист молодежной команды колумбийского «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон умер в больнице. Об этом сообщается на сайте клуба.

18-летний игрок 21 марта потерял сознание во время матча молодежного первенства страны и на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Кастрильон проходил лечение в отделении интенсивной терапии.

Кардиологи пытались спасти футболиста, но 22 марта он скончался. «Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

Кастрильон не успел дебютировать за главную команду «Мильонариоса». При этом он несколько раз попадал в заявку на матчи.