Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:40, 23 марта 2026

Сотрудник «Зенита» назвал преимущества жизни в России над Англией

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Редактор англоязычных медиа петербургского «Зенита» Марк Буллен назвал преимущества жизни в России над Англией. Его слова приводит Sports.

Сотрудник сине-бело-голубых заявил, что образование и медицина в России значительно лучше. Кроме того, он отметил безопасность. «Если я не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально», — подчеркнул редактор.

Буллен живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство России. Здесь у него семья и четверо детей. Он уже больше десяти лет работает в «Зените» редактором англоязычных медиа.

Защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони назвал преимущество России перед США. Хоккеист высоко оценил московское метро, назвав его значительно чище и безопаснее нью-йоркского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

    Девушка назвала неожиданный минус лечения акне для вещей

    Сотрудник «Зенита» назвал преимущества жизни в России над Англией

    Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

    Россиян предупредили об одном штрафе

    Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok