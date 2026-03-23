Редактор «Зенита» Буллен заявил, что образование в России лучше, чем в Англии

Редактор англоязычных медиа петербургского «Зенита» Марк Буллен назвал преимущества жизни в России над Англией. Его слова приводит Sports.

Сотрудник сине-бело-голубых заявил, что образование и медицина в России значительно лучше. Кроме того, он отметил безопасность. «Если я не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально», — подчеркнул редактор.

Буллен живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство России. Здесь у него семья и четверо детей. Он уже больше десяти лет работает в «Зените» редактором англоязычных медиа.

