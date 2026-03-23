17:36, 23 марта 2026

Стилист преобразила 80-летнюю россиянку с рынка

Екатерина Ештокина
Кадр: @tatyana_khvorostovskaya

Стилист Татьяна Хворостовская преобразила россиянку зрелого возраста Валентину с рынка. Ролик с результатом преображения эксперт опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом tatyana_khvorostovskaya разметила ролик, в котором подходила к прохожим, предлагая им бесплатно сменить имидж. Одна из продавщиц согласилась улучшить внешность.

В результате Хворостовская запечатлела 80-летнюю женщину после изменения ее внешнего вида. Героиня ролика предстала с ярким мейкопом и окрашенными в рыжий цвет волосами. Кроме того, она надела прямую юбку кремового оттенка, розовую рубашку и рыжий плащ. Образ завершили туфли на каблуках с полосатым принтом.

«У меня просто какой-то эмоциональный взрыв! Оказывается, я вообще была готова к этому! Спасибо вам большое-пребольшое. Я очень рада, что мы встретились случайно», — поблагодарила Валентина.

Ранее в марте российскую модель зрелого возраста без макияжа прозвали Памелой Андерсон в сети. Блогерша зрелого возраста предстала перед камерой в естественном виде, демонстрируя возрастные изменения в виде мимических морщин.

