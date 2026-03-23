13:57, 23 марта 2026Экономика

Танкеры в Персидском заливе столкнулись с новой проблемой

ТАСС: Восемь морских буровых установок Катара оказались обесточены
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Сразу восемь морских буровых установок, расположенных в прибрежной зоне Катара, оказались отключенными от электрической сети в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов морского движения в регионе.

Обесточенные объекты для бурения нефти принадлежат энергетическому гиганту — Qatar Energy. Установки находятся на расстоянии около 13-15 морских миль от восточного побережья Катара. Причины, по которым объекты оказались отключенными от электрической сети, не раскрываются, как и возможные сроки возобновления освещения.

Подобного рода объекты представляют большую опасность для движения танкеров и судов в ночное время суток. Из-за плохой видимости экипажи морских транспортных средств рискуют столкнуться с буровыми установками. На этом фоне операторы движения в регионе разослали представителям судов предостережение, в котором рекомендовали им быть особенно бдительными в вечернее время.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Инцидент сделал судоходство на Ближнем Востоке еще более опасным. Чтобы попасть в акваторию Персидского залива, экипажам проходящих в регионе танкеров нужно преодолеть Ормузский пролив, который регулярно обстреливается иранскими военными. На этом фоне судоходство через важнейшую логистическую артерию в марте фактически схлопнулось. В первой половине марта, согласно данным ООН, среднесуточный транзит в регионе составлял 3-6 судов.

В Иране предупредили, что будут пропускать через этот водный коридор исключительно корабли из дружественных стран. США и Израилю, в свою очередь, следует навсегда забыть о безопасном проходе своих танкеров через Ормузский пролив, констатировал глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    В Минобороны раскрыли новые детали об атаках ВСУ на регионы России

    Последствия налета ВСУ на Ленобласть сняли на видео

    Иран опроверг заявление Трампа о переговорах

    Трамп обрушил цены на нефть

    Желтые свадебные платья стали трендом

    В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами

    Мостовой посвятил стихотворение забросившему тысячу шайб в НХЛ Овечкину

    Буланова раскрыла свое самочувствие после госпитализации

    Врач развеяла миф об одном признаке влюбленности

    Все новости
