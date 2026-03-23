17:35, 23 марта 2026Мир

Трамп ответил на обвинения Ирана во лжи о переговорах

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Между Соединенными Штатами и Ираном были проведены очень серьезные переговоры при участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Так обвинения иранской стороны во лжи прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Им придется нанять более компетентных специалистов по связям с общественностью. (...) У нас были очень серьезные переговоры. Их проводили господин Уиткофф и господин Кушнер. Все прошло, я бы сказал, идеально», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп дал указание Министерству войны США приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий. Источник в иранском МИД вскоре опроверг заявления Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Два ключевых порта России приостановили экспорт нефти. Ночью один из них атаковали беспилотники

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

    Назван главный переговорщик Ирана с США

    Россиян научили проверять подлинность автозапчастей

    В России ответили на заявление Рютте об одном желании Зеленского

    Число стран — покупателей российской пшеницы снова упало

    Мужчина нашел на берегу бутылку с посланием из другой страны

    Сын Бари Алибасова рассказал о деменции отца

    Автосервисы оценили идею маркировки запчастей в России

    Все новости
