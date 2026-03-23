Трамп ответил на обвинения Ирана во лжи о переговорах

Трамп: Между США и Ираном были очень серьезные переговоры, они прошли идеально

Между Соединенными Штатами и Ираном были проведены очень серьезные переговоры при участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Так обвинения иранской стороны во лжи прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Им придется нанять более компетентных специалистов по связям с общественностью. (...) У нас были очень серьезные переговоры. Их проводили господин Уиткофф и господин Кушнер. Все прошло, я бы сказал, идеально», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп дал указание Министерству войны США приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий. Источник в иранском МИД вскоре опроверг заявления Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.