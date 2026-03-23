Детское порно, мошенничество и миллионы долларов на поддержку Украины. Умер владелец платформы OnlyFans. Что о нем известно?

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский скончался после борьбы с раком

Украинско-американский миллиардер Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет, сообщило агентство Bloomberg. Он был владельцем скандальной платформы по продаже откровенного контента OnlyFans, которую обвиняли в распространении детской порнографии, а также в эксплуатации моделей и обмане пользователей. Имя бизнесмена также фигурировало в скандалах с мошенничеством и продажей паролей к сайтам с зоофилией.

Радвинский скончался после продолжительной борьбы с раком. Какой именно вид онкологического заболевания у него диагностировали, не уточнялось. Бизнесмен вел закрытый образ жизни и никогда не рассказывал о своем здоровье.

Лео мирно ушел из жизни после долгой борьбы с раком. Его родственники просят уважать их право на частную жизнь в это трудное время представители OnlyFans

Радвинский начал строить порноимперию, когда ему было 17 лет

Радвинский родился в 1982 году в Одессе. Когда он был ребенком, его семья переехала в США и поселилась в Чикаго. В 2002 году он окончил Северо-Западный университет, где изучал экономику.

Первые шаги в индустрии для взрослых он начал делать еще в конце 1990-х годов. Когда ему было 17 лет, он основал компанию Cybertania, которая управляла рядом веб-сайтов, предлагающих пользователям купить пароли к порносайтам. Согласно расследованию Forbes, некоторые пароли обещали доступ к детской порнографии и материалам с зоофилией.

В числе сайтов, принадлежащих Радвинскому, был Password Universe, который в 2000 году опубликовал ссылку на ресурс, который, как утверждалось, содержал более десяти тысяч паролей к нелегальным сайтам с откровенными материалами с участием несовершеннолетних

Впоследствии выяснилось, что ни один из ресурсов не давал доступа к детскому порно. На самом деле это были мошеннические сайты, которые похищали деньги пользователей, желавших увидеть подобный контент. Один из таких сайтов в 2002 году приносил Радвинскому по пять тысяч долларов в день.

Радвинский на самом деле не имел отношения к детской порнографии, но его бизнес способствовал нормализации и узакониванию откровенных материалов с несовершеннолетними журналист Мэтт Вилле в статье для Inverse

Позднее Радвинский основал сайт MyFreeCams, на котором модели вели эротические прямые трансляции. В 2010 году его пользователями были пять миллионов человек. Сколько именно Радвинский зарабатывал благодаря ресурсу, неизвестно, но с 2008 по 2016 год он потратил более 10 миллионов долларов на апартаменты на берегу озера в Чикаго.

Известно, что на бизнесмена также подавали в суд. Так, крупные корпорации Amazon и Microsoft хотели привлечь Радвинского к ответственности за то, что он использовал их названия в спам-рассылках, которые обещали людям бесплатные выплаты и ссылки на порносайты. Однако все дела ему удалось урегулировать во внесудебном порядке.

Радвинский скрывал, что владеет OnlyFans

Сам Радвинский предпочитал считать себя не порнобароном, а венчурным инвестором, филантропом и технологическим предпринимателем, который «испытывал особый интерес к зарождающимся платформам соцсетей». Он также утверждал, что жертвует огромное количество времени, усилий и средств на некоммерческие цели, в частности, благотворительность и технологические разработки.

На личном веб-сайте Радвинский описывал себя как «создателя компаний, бизнес-ангела и начинающего пилота вертолета». При этом никаких упоминаний того, что он является владельцем OnlyFans, на ресурсе не было.

В СМИ владельца OnlyFans называли «загадочным миллиардером». «Несмотря на то, что Радвинский является мировым королем порнографии, сказать, что он ведет довольно замкнутый образ жизни, было бы преуменьшением. 43-летний [бизнесмен] в совершенстве овладел искусством оставаться вне поля зрения», — говорилось в материале газеты The Wall Street Journal

Также известно, что Радзинский финансово поддерживал Украину после начала СВО. В 2023 году сообщалось, что OnlyFans пожертвовал 1,3 миллиона долларов в криптовалюте организации, занимающейся сбором средств для этой страны. Всего компания направила более пяти миллионов долларов на поддержку Киева.

Кроме того, Радвинский жертвовал средства Мемориальному онкологическому центру имени Слоуна — Кеттеринга, который занимается лечением и изучением рака, и обществу защиты животных.

Его состояние оценивалось в 4,7 миллиарда долларов, а в последнее время он жил во Флориде.

О личной жизни бизнесмена известно мало. Радвинский был женат на юристе Кэти Чудновски, у них родилось четверо детей.

Бизнесмен превратил OnlyFans в культурный феномен

Сервис OnlyFans, который и прославил Радвинского, запустили в 2016 году британский бизнесмен Тим Стокли, его брат Томас и их отец, банкир Ги Стокли. Изначально платформа была рассчитана на музыкантов, блогеров и других пользователей, которые хотели зарабатывать на своем творчестве. Публиковать откровенные материалы на сайте было запрещено.

Через два года контрольный пакет акций OnlyFans приобрел Радвинский — c его приходом в компанию основным контентом, распространяемым на платформе, стало порно. Особенно популярен сервис стал во время пандемии коронавируса. По состоянию на 2024 год, на платформе было зарегистрировано более четырех миллионов авторов контента.

Радвинский (...) превратил ее (платформу OnlyFans — прим. «Ленты.ру») в культурный феномен, который изменил индустрию порнографии, позволив авторам напрямую взимать плату за свой контент Bloomberg

Откровенные фото и видео на OnlyFans публиковали работники секс-индустрии, звезды шоу-бизнеса, а также как известные, так и не очень популярные блогеры. Некоторые из них утверждают, что зарабатывают миллионы на откровенных фото и видео. «OnlyFans полностью изменил индустрию, потому что сделал ее доступной для обычных людей, которые могут стать авторами контента», — рассказала Алана Эванс, возглавляющая американское объединение работников индустрии для взрослых Adult Performance Artists Guild.

Незадолго до смерти Радвинский вел переговоры о продаже 60 процентов акций компаний. Однако детали сделки не раскрывались.

OnlyFans называли рассадником детской порнографии

Сайт OnlyFans не раз оказывался в центре скандалов. В 2021 году издание «Би-би-си» опубликовало расследование, из которого следовало, что ресурс распространяет детскую порнографию. Сообщалось, что несовершеннолетние без труда могут публиковать и продавать на платформе свои обнаженные фото и видео.

В августе того же года OnlyFans официально запретил контент «откровенно сексуального характера» из-за угрозы нескольких банков прекратить сотрудничество с сервисом. Речь шла о фото и видео фактического или сымитированного полового акта между лицами любого пола, фактическую или сымитированную мастурбацию, любые изображения гениталий человека, если они поданы как оскорбление или экстремизм, а также реальные телесные жидкости, выделяемые во время секса или их смоделированные версии. Однако в итоге представителям сайта удалось договориться с банками и уже через несколько дней запрет был снят.

Бывшие сотрудники утверждают, что OnlyFans является мрачным местом

В 2024 году бывшая сотрудница австралийского агентства порномоделей Виктория Синис рассказала о том, как выглядит обратная сторона платформы. В частности, она заявила, что некоторые девушки выкладывают откровенные фото и видео не по своей воле: их заставляют это делать бойфренды или мужья.

Также Синис рассказала, что в большинстве случаев пользователи переписываются не с моделями, а с операторами чата. «Многие люди думают, что общаются с девушками [на OnlyFans], но, скорее всего, они переписываются с каким-то парнем с Филиппин», — отметила она.

Она добавила, что операторы чатов регулярно сталкиваются со «странными, нездоровыми, безумными просьбами» от подписчиков. Нередко мужчины просят девушек оскорблять их или изображать невинных девочек.