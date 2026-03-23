15:24, 23 марта 2026Мир

В Иране объяснили ограничение Трампом ударов по стране

Fars: Трамп ограничил удары, так как Иран пригрозил бить по Западной Азии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп ограничил удары по иранской энергетике, так как Иран пригрозил бить по электростанциям в Западной Азии. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на иранский источник.

«Прямой или косвенной связи с Трампом нет. Он отступил, узнав, что нашими целями станут все электростанции в Западной Азии», — сообщил собеседник издания.

Ранее Дональд Трамп дал указание Министерству войны США приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам Трампа, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

