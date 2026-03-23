12:18, 23 марта 2026Мир

В МИД напомнили слова Оруэлла и обозначили позицию России

Руденко: Россия выступает за подлинную демократию, а не равенство по Оруэллу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва выступает за подлинное равенство в международных отношениях, а не за ее извращенную форму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы за подлинную демократию и равенство в международных связях, а не их извращенную форму, которую в свое время выразил (английский писатель, автор повести «Скотный двор» — прим. «Ленты.ру») Джордж Оруэлл: "Все животные равны, но некоторые равнее других"», — сказал дипломат.

Руденко подчеркнул, что Россия выступает за справедливость и уважение к культурной самобытности государств. По его словам, из этого вытекает линия на усиление роли мирового большинства в глобальном управлении.

Ранее Руденко рассказал, что у главы МИД России Сергея Лаврова налажены постоянные контакты с коллегами из стран Персидского залива, в том числе с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Дипломат подчеркнул, что российские дипломаты в режиме реального времени работают со всеми.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

