В московском «Динамо» высказались о возможном возвращении Овечкина

Воронин: Овечкину предоставлены варианты выбора в «Динамо» в любом качестве

Президент клуба — председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о возможном возвращении в команду форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его цитирует «Чемпионат».

По словам функционера, руководство бело-голубых держит в голове такой вариант. «Ему предоставлены варианты выбора в "Динамо" в любом качестве», — заявил Воронин.

Ранее Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном». «На следующий год мне будет 41. Нужно понимать мое физическое состояние, ментально, что будет лучше для детей, для жены», — отметил россиянин.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. На протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает только за «Кэпиталс». В 2018-м россиянин привел клуб к победе в Кубке Стэнли. До отъезда в США форвард защищал цвета столичного «Динамо», воспитанником которого он является.