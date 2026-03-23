17:44, 23 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Рютте об одном желании Зеленского

Депутат Журавлев: Глобальные гарантии безопасности Россия подпишет только с США
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глобальные гарантии безопасности России в состоянии дать только США и именно с ними, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским, российское руководство будет подписывать документы, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий увидел политическую уловку в словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Киева к мирному соглашению по урегулированию конфликта. Он назвал это заявление обманным маневром.

По словам депутата, в мире уже забыли о роли Зеленского в урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что Россию устроила бы капитуляция Киева, а вести диалог с нынешним украинским президентом и его западными партнерами для Москвы нет смысла.

«Глобальные гарантии безопасности, о которых говорит российское руководство, нам в состоянии дать только Соединенные Штаты Америки, вот с ними и следует что-либо подписывать. Роль Зеленского здесь — шестьдесят шестая, и к его публичным заявлениям давно пора перестать прислушиваться, этот затянувшийся стендап попросту утомляет», — сказал Журавлев.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

