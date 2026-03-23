«Выкидной нож» России модифицировали

10:47, 23 марта 2026

Военный эксперт Корнев: Ракету Х-35 берегового комплекса «Бал» модифицировали
Иван Потапов
Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Противокорабельную ракету (ПКР) Х-35 (по кодификации НАТО — Switchblade -- «Выкидной нож») берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» могли модифицировать, заявил газете «Известия» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Издание со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что БРК «Бал» отрабатывают атаку на корабли противника тактикой «волчья стая», предполагающей применение нескольких ракет, идущих на цель с разных направлений.

По словам Корнева, применение данной тактики возможно в случае, если используемая БРК ракета получила новую прошивку или обновление программного обеспечения. «До последнего времени ничего не было известно о возможностях ракет типа Х-35 взаимодействовать между собой в процессе залпа», — заметил аналитик.

Эксперт напомнил, что ранее было известно о возможности применения ПКР «Гранит» в составе роя для поражения авианосца противника.

Экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник заметил, что Х-35 может использоваться для нанесения ударов по наземным целям, а ее модификация, позволяющая использовать ракету в составе роя, могла затронуть головку самонаведения. «Поэтому головку необходимо точнее настраивать для уверенного распознавания именно наземных целей», — сказал эксперт.

Ранее газета «Красная звезда» заметила, что дозвуковые противокорабельные ракеты Х-35 комплекса «Бал» в полете маскируются на фоне моря.

В октябре 2021 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном секторе сообщило, что «Бал» получит новую ракету с вдвое увеличенной дальностью стрельбы.

