10:37, 23 марта 2026

Женатые мужчины дали ценные советы холостым парням

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Женатые мужчины дали ценные советы тем, кто пока еще холост. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женатые пользователи рекомендовали выбирать партнершу, с которой легко вести диалог и приходить к компромиссам.

Вы оба сильно изменитесь физически и ментально и столкнетесь со всевозможными неожиданными препятствиями. Если вам действительно нравится общество друг друга и вы умеете разговаривать и решать возникающие проблемы, вы будете готовы к любым неожиданностям

Silly_Accident3137пользователь Reddit

Также молодых мужчин попросили не переоценивать значимость общих интересов.

Общие ценности важнее общих интересов. Кроме того, интересы могут меняться с возрастом. Если вы будете расти вместе, то найдете или разовьете много общих интересов, однако несовместимые ценности вряд ли когда-нибудь изменятся

Ar4iiiпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Помимо этого, холостым парням посоветовали не концентрироваться на поиске партнерши и вместо этого заняться поиском друзей.

Мои самые счастливые в долгих отношениях знакомые — те, кто начинал как друзья, а затем перешел на более высокий уровень. Разведенные знакомые обычно начинали отношения с того, что искали спутника жизни или сексуального партнера, как будто это несовместимо с дружбой, основанной на общих интересах и убеждениях, выходящих за рамки интима

Chairboyпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины поделились страданиями, которые вынуждены держать в тайне от своих близких. Одна женщина после кончины не воспитывавшего ее отца получила в распоряжение его имущество и, вскрыв сейф, сделала ужасную находку — конверт с собственными фотографиями.

