Женатые мужчины дали ценные советы холостым парням

Женатые мужчины дали ценные советы тем, кто пока еще холост. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женатые пользователи рекомендовали выбирать партнершу, с которой легко вести диалог и приходить к компромиссам.

Вы оба сильно изменитесь физически и ментально и столкнетесь со всевозможными неожиданными препятствиями. Если вам действительно нравится общество друг друга и вы умеете разговаривать и решать возникающие проблемы, вы будете готовы к любым неожиданностям Silly_Accident3137 пользователь Reddit

Также молодых мужчин попросили не переоценивать значимость общих интересов.

Общие ценности важнее общих интересов. Кроме того, интересы могут меняться с возрастом. Если вы будете расти вместе, то найдете или разовьете много общих интересов, однако несовместимые ценности вряд ли когда-нибудь изменятся Ar4iii пользователь Reddit

Помимо этого, холостым парням посоветовали не концентрироваться на поиске партнерши и вместо этого заняться поиском друзей.

Мои самые счастливые в долгих отношениях знакомые — те, кто начинал как друзья, а затем перешел на более высокий уровень. Разведенные знакомые обычно начинали отношения с того, что искали спутника жизни или сексуального партнера, как будто это несовместимо с дружбой, основанной на общих интересах и убеждениях, выходящих за рамки интима Chairboy пользователь Reddit

