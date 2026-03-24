15:26, 24 марта 2026Россия

Автомобилисты помешали экстренным службам спасать людей после мощного взрыва в Севастополе

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автомобилисты помешали российским экстренным службам спасать людей после мощного взрыва в Севастополе. Это следует из сообщения Telegram-канала Mash.

По информации издания, очевидцам происшествия пришлось вручную оттаскивать автомобили, чтобы освободить проезд для спасателей. Также несколько человек приняли участие в разборе завалов сразу после взрыва, освобождая пострадавших из-под обломков.

При взрыве пострадали более 10 человек, одну женщину спасти не удалось. Губернатор города Михаил Развожаев объявил, что ситуация после взрыва является сложной.

