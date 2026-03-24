Силовые структуры
09:15, 24 марта 2026

Бывший циркач раскрыл детали пожара в московской квартире с четырьмя жертвами

СК попросил арестовать москвича по делу о пожаре с четырьмя погибшими в Москве
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Бывший цирковой артист Евгений Чернов рассказал следователям, что курил в своей московской квартире и по его неосторожности из-за пепла загорелось кресло. Такие детали трагедии раскрывает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение, он полностью признал свою вину в смерти четверых соседей при пожаре. Следствие попросило о его аресте. В Таганский суд столицы направлено ходатайство об избрании Чернову меры пресечения в виде заключения под стражу.

О пожаре в девятиэтажке на Николоямской улице стало известно утром в понедельник, 23 марта. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. В результате были эвакуированы 20 человек.

В тот же день был задержан хозяин квартиры, где начался пожар.

    Последние новости

    Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

    Выросло число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе

    При проверке водителей на алкоголь предложили отказаться от понятых

    Преемника Decathlon собрались банкротить

    Клуб НХЛ подписал контракт с вратарем СКА

    Экс-глава Пентагона рассказал о тупике для США в Иране

    Жителям городов рассказали о весенних угрозах

    Разрушения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

    Россиянина нашли бездыханным в арендованной комнате в Индии

    Бумажная обертка от конфеты помогла раскрыть расправу над россиянкой

    Все новости
