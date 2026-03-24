Бывший циркач раскрыл детали пожара в московской квартире с четырьмя жертвами

СК попросил арестовать москвича по делу о пожаре с четырьмя погибшими в Москве

Бывший цирковой артист Евгений Чернов рассказал следователям, что курил в своей московской квартире и по его неосторожности из-за пепла загорелось кресло. Такие детали трагедии раскрывает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение, он полностью признал свою вину в смерти четверых соседей при пожаре. Следствие попросило о его аресте. В Таганский суд столицы направлено ходатайство об избрании Чернову меры пресечения в виде заключения под стражу.

О пожаре в девятиэтажке на Николоямской улице стало известно утром в понедельник, 23 марта. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. В результате были эвакуированы 20 человек.

В тот же день был задержан хозяин квартиры, где начался пожар.